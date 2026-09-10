Депутат предложил ужесточить ответственность за треш-стриминг в Казахстане

В Казахстане предложили закрепить понятие «треш-стриминг» в законодательстве и ужесточить ответственность за прямые эфиры с насилием, опасными пранками, оскорблениями и намеренными провокациями. С таким предложением выступил депутат фракции партии «Әділет» Жаркынбек Амантайулы на заседании Курултая, передает BAQ.KZ.

Депутатский запрос направлен министру культуры и информации Арману Кырыкбаеву и министру внутренних дел Ержану Саденову.

По словам депутата, аудитория прямых эфиров в TikTok, Instagram и других социальных сетях продолжает расти. Вместе с этим все чаще появляются трансляции с нецензурной лексикой, оскорблениями, опасными розыгрышами и провокациями.

«Некоторые стримеры делают это намеренно. Грубый и провокационный контент набирает много просмотров, а просмотры превращаются в лайки и донаты, иногда в доход от рекламы», сказал Жаркынбек Амантайулы.

По его оценке, противоправное поведение в отдельных случаях становится способом заработка. Эту проблему, как сообщил депутат, граждане поднимали и во время предвыборных встреч представителей партии «Әділет».

Ответственность за противоправные эфиры

Жаркынбек Амантайулы сообщил, что МВД уже принимало меры в отношении отдельных пользователей социальных сетей, распространявших противоправный контент. Некоторые из них были привлечены к административной ответственности.

«Это конкретный факт, подтверждающий наличие проблемы», заявил депутат.

Он напомнил о принципе «Закон и Порядок», о котором неоднократно говорил Президент Касым-Жомарт Токаев, и заявил, что требования закона должны действовать и в цифровом пространстве.

По словам депутата, прямые эфиры приобретают все более коммерческий характер. Некоторые стримеры ради роста аудитории намеренно провоцируют конфликты, высмеивают и оскорбляют людей. В отдельных случаях в эфире совершаются действия, которые считаются неприемлемыми в обществе.

Такой контент одновременно могут смотреть тысячи пользователей разных возрастов, включая несовершеннолетних.

Депутат привел опыт США, ЕС и Китая

В качестве одного из примеров Жаркынбек Амантайулы привел случай привлечения гражданина Казахстана к ответственности в Китае за пранк. По его мнению, подобные действия ради общественного внимания способны нанести ущерб репутации страны.

Депутат сослался и на подходы США и Европейского союза к регулированию цифровых платформ.

В США Федеральная торговая комиссия предъявляет требования к прозрачности цифровой рекламы и маркировке рекламного контента. В Евросоюзе Digital Services Act предусматривает ответственность платформ в вопросах незаконного контента и защиту прав пользователей.

«Формируется новая цифровая среда, где пересекаются правовая ответственность и коммерческий интерес», сказал депутат.

При этом он подчеркнул, что предложения не направлены на ограничение свободы слова.

«Мы не предлагаем ограничивать свободу слова. Напротив, необходимо четко определить границу между свободой слова и ответственностью», заявил Жаркынбек Амантайулы.

Что предложили изменить

Депутат направил Правительству четыре предложения.

Первое касается законодательного определения понятия «треш-стриминг» и ужесточения ответственности за пропаганду насилия, опасные пранки, оскорбления и намеренные провокации во время прямых эфиров.

Второе предложение предусматривает совместную работу с TikTok, Instagram, YouTube и другими платформами для быстрого выявления и блокировки противоправных трансляций и установления их авторов.

Третье касается защиты людей, которых без согласия показывают в прямом эфире, либо чьи честь и достоинство были затронуты.

Четвертое предложение связано с созданием единой государственной системы постоянного мониторинга противоправного контента в прямых эфирах и социальных сетях. Депутат предлагает публиковать открытые данные о результатах такого контроля.

По мнению Жаркынбека Амантайулы, рост аудитории социальных сетей и доходов от контента требует более четкого соблюдения законодательства в интернете.