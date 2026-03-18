Депутат Мажилиса Абуталип Мутали направил запрос Премьер-министру Олжасу Бектенову с предложением усилить контроль качества высшего образования через цифровые инструменты, передает BAQ.kz.

В своем обращении депутат отметил, что в ряде частных вузов и колледжей фиксируются нарушения, связанные с формальным обучением студентов.

По его словам, часть обучающихся числится в учебных заведениях, но фактически не посещает занятия и не осваивает образовательные программы.

«Студенты числятся, но фактически не обучаются, при этом диплом выдается на общих основаниях. В результате на рынок труда выходят специалисты без необходимых знаний», - отметил депутат.

Он подчеркнул, что такая практика подрывает доверие к системе образования и увеличивает социальную нагрузку на государство.

При этом, по данным государственного контроля, ранее было приостановлено действие 60 приложений к лицензиям у 25 вузов, что свидетельствует о системных проблемах в отрасли.

Депутат также напомнил, что Глава государства ранее указывал на отставание системы подготовки кадров от требований современной экономики и развития технологий.

В этой связи предлагается переход к цифровой модели контроля знаний студентов.

«Особое значение приобретает цифровизация экзаменов и аттестаций с использованием прокторинга и идентификации личности. Это позволит обеспечить прозрачность, снизить коррупционные риски и исключить возможность манипуляций с оценками», - говорится в запросе.

В числе предложений - внедрение Единой государственной системы прокторинга, а также использование аналитических систем на базе искусственного интеллекта.

Кроме того, депутат предложил разработать поэтапную дорожную карту цифровизации контроля учебного процесса с конкретными сроками и показателями эффективности.

О результатах рассмотрения запроса Правительство должно проинформировать в установленном порядке.