Депутат предложил ввести цифровой контроль экзаменов в вузах Казахстана
Речь идет о прокторинге, цифровой идентификации и системе контроля знаний на базе ИИ.
Депутат Мажилиса Абуталип Мутали направил запрос Премьер-министру Олжасу Бектенову с предложением усилить контроль качества высшего образования через цифровые инструменты, передает BAQ.kz.
В своем обращении депутат отметил, что в ряде частных вузов и колледжей фиксируются нарушения, связанные с формальным обучением студентов.
По его словам, часть обучающихся числится в учебных заведениях, но фактически не посещает занятия и не осваивает образовательные программы.
«Студенты числятся, но фактически не обучаются, при этом диплом выдается на общих основаниях. В результате на рынок труда выходят специалисты без необходимых знаний», - отметил депутат.
Он подчеркнул, что такая практика подрывает доверие к системе образования и увеличивает социальную нагрузку на государство.
При этом, по данным государственного контроля, ранее было приостановлено действие 60 приложений к лицензиям у 25 вузов, что свидетельствует о системных проблемах в отрасли.
Депутат также напомнил, что Глава государства ранее указывал на отставание системы подготовки кадров от требований современной экономики и развития технологий.
В этой связи предлагается переход к цифровой модели контроля знаний студентов.
«Особое значение приобретает цифровизация экзаменов и аттестаций с использованием прокторинга и идентификации личности. Это позволит обеспечить прозрачность, снизить коррупционные риски и исключить возможность манипуляций с оценками», - говорится в запросе.
В числе предложений - внедрение Единой государственной системы прокторинга, а также использование аналитических систем на базе искусственного интеллекта.
Кроме того, депутат предложил разработать поэтапную дорожную карту цифровизации контроля учебного процесса с конкретными сроками и показателями эффективности.
О результатах рассмотрения запроса Правительство должно проинформировать в установленном порядке.
Самое читаемое
- Новая страна? Трамп сделал резонансное заявление о «захвате» государства
- Доллар подешевел почти на 5 тенге за сутки: курс доллара к тенге на 17 марта
- Токаев поручил провести первую в истории Казахстана административную амнистию
- Голос из Алматы: как казахстанская певица прошла кастинг на российское шоу
- Пять новых конституционных законов внесут в Парламент Казахстана