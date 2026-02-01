Депутат предложил закрепить тенге и роль Нацбанка на конституционном уровне
Вопрос национальной валюты напрямую связан с экономическим суверенитетом страны и требует закрепления на уровне Основного закона.
Вопрос национальной валюты напрямую связан с экономическим суверенитетом страны и требует закрепления на уровне Основного закона, сообщает BAQ.kz.
Об этом заявил председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК Нуртай Сабильянов, выступая на заседании комиссии по конституционной реформе.
По его словам, наличие собственной валюты и четкое определение института, отвечающего за ее выпуск и устойчивость, являются фундаментом финансовой независимости государства. Отсутствие прямого конституционного закрепления, как отметил депутат, создает правовую неопределенность в условиях трансформации финансовой системы.
Сабильянов подчеркнул, что стремительное развитие цифровых платежей, виртуальных активов и альтернативных расчетных инструментов усиливает необходимость ясных конституционных ориентиров. В этих условиях важно однозначно зафиксировать, какой орган отвечает за эмиссию денег и проведение денежно-кредитной политики.
По его мнению, закрепление роли Национального банка Республики Казахстан в Конституции как единственного эмиссионного центра позволит укрепить институциональную устойчивость, повысить доверие к финансовой системе и обеспечить ее предсказуемость в долгосрочной перспективе.
Инициатива, как отметил депутат, направлена на формирование стабильной финансовой архитектуры, способной адаптироваться к экономическим изменениям и внешним вызовам.
