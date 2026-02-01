Вопрос национальной валюты напрямую связан с экономическим суверенитетом страны и требует закрепления на уровне Основного закона, сообщает BAQ.kz.

Об этом заявил председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК Нуртай Сабильянов, выступая на заседании комиссии по конституционной реформе.

По его словам, наличие собственной валюты и четкое определение института, отвечающего за ее выпуск и устойчивость, являются фундаментом финансовой независимости государства. Отсутствие прямого конституционного закрепления, как отметил депутат, создает правовую неопределенность в условиях трансформации финансовой системы.

Сабильянов подчеркнул, что стремительное развитие цифровых платежей, виртуальных активов и альтернативных расчетных инструментов усиливает необходимость ясных конституционных ориентиров. В этих условиях важно однозначно зафиксировать, какой орган отвечает за эмиссию денег и проведение денежно-кредитной политики.

По его мнению, закрепление роли Национального банка Республики Казахстан в Конституции как единственного эмиссионного центра позволит укрепить институциональную устойчивость, повысить доверие к финансовой системе и обеспечить ее предсказуемость в долгосрочной перспективе.

Инициатива, как отметил депутат, направлена на формирование стабильной финансовой архитектуры, способной адаптироваться к экономическим изменениям и внешним вызовам.