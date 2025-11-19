Депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова направила Премьер-Министру РК Олжасу Бектенову депутатский запрос о необходимости пересмотра норм рабочего времени для женщин, совмещающих трудовую деятельность с уходом за детьми, пожилыми и больными родственниками, передаёт BAQ.KZ.

В обращении фракция ОСДП указывает на системную проблему чрезмерной совокупной нагрузки на женщин в Казахстане, которая не отражена в действующем трудовом законодательстве. По данным исследований, среднестатистическая женщина тратит около 480 минут на оплачиваемую работу и ещё порядка 246 минут на неоплачиваемый семейный труд. При этом до 95% ухода за детьми и родственниками выполняют именно женщины.

"Ежедневная совокупная нагрузка достигает 13 часов, что приводит к хронической усталости, эмоциональному выгоранию, снижению качества жизни и повышению рисков для здоровья", — отмечают депутаты.

Дополнительную уязвимость создаёт гендерный разрыв в оплате труда, достигающий 15%.

Особое внимание в запросе уделено женщинам, воспитывающим детей с особыми потребностями и ухаживающим за тяжело больными родственниками. Объём ухода в таких семьях составляет около 6 часов ежедневно — фактически третий "рабочий день", который не учитывается трудовым законодательством.

Международная практика показывает, что сокращение недельной нормы рабочего времени и гибкое распределение часов снижает уровень стресса у женщин до 40%, улучшает баланс работа–семья и не снижает производительность труда. В ряде стран вводят специальные часы и дни ухода, а также оплачиваемые сокращённые недели для работников, осуществляющих уход.

В запросе предлагается закрепить в Трудовом кодексе право женщин на сокращённую недельную норму рабочего времени при сохранении заработной платы и социальных гарантий. Для женщин, ухаживающих за детьми с ограниченными возможностями и тяжело больными родственниками, предусматривается механизм плавающих часов или дней ухода, которые можно использовать по мере необходимости без снижения дохода.

Фракция также предлагает запустить пилотный проект по сокращённой рабочей неделе, чтобы оценить влияние предлагаемых мер на здоровье женщин, качество ухода, семейную стабильность и производительность труда.