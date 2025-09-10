В Мажилисе прозвучал депутатский запрос о статусе историко-культурных объектов в туризме Казахстана. С инициативой выступила депутат Екатерина Смолякова, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам парламентария, Казахстан обладает богатым культурно-духовным наследием, что подтверждается международным признанием: The New York Times включил Алматы в список 52 лучших туристических направлений, Condé Nast Traveller Italia назвал "Шымбулак" одним из пяти лучших горнолыжных курортов мира, а CNN Travel отнес Казахстан к числу 25 лучших туристических локаций 2025 года, назвав Алматы "новой столицей стиля" в Центральной Азии.

Однако, отметила Смолякова, в регионах сохраняются серьёзные проблемы. В стране работает 12 визит-центров, но полноценные управления по развитию туризма есть только в 6 областях. В Жетысу и Улытау, несмотря на огромный туристический потенциал, таких структур нет, а в Актау отсутствует визит-центр. При этом действующие центры не продают местные продукты, которые могли бы стать брендовыми сувенирами – пантокрин, кымыз, курт, натуральный мед и кедровые орехи.

Депутат предложила взять под охрану ряд природных объектов. Среди них:

красные горы "Саң" и пещера Кейкі батыра в Улытауской области – с приданием им статуса памятников природы национального значения;

"Торыш" в Мангистауской области, где уникальные шаровидные камни подвергаются разрушению.

Отдельное внимание Смолякова обратила на проблему мусора и вандализма в сакральных местах – мавзолеях "Жошы хан", "Алаша хан", комплексе 362 святых в Мангистау, пещере Қоңыр әулие. Недавно в Улытау неизвестные разрушили каменные плиты с тамгами семи святых.

В качестве решения депутат предложила установить камеры видеонаблюдения с использованием системы Starlink, ввести контроль с помощью дронов и туристической полиции. Финансировать это можно за счёт введения платных дорог к туристическим объектам по примеру трассы "Алматы – Қонаев".