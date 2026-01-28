Число детей с особыми образовательными потребностями в Казахстане растет, а контроль за частными коррекционно-развивающими центрами отсутствует, передает BAQ.KZ.

Депутат фракции партии "Ауыл" Николай Арсютин обратился к заместителю Премьер-Министра – Министру культуры и информации Аиде Балаевой с депутатским запросом о необходимости системного контроля за такими центрами.

– Рост числа детей с особыми образовательными потребностями фиксируется во всех регионах страны, что свидетельствует о системном характере проблемы и возрастающей нагрузке на сферу инклюзивного образования. Значительная часть частных центров работает без надлежащих разрешений, требований к безопасности и квалификации персонала, что создаёт риски для жизни и здоровья детей, — отметил Николай Арсютин.

Действующее законодательство, по его словам, не закрепляет специализированных полномочий государственных органов по контролю, надзору и мониторингу деятельности частных развивающих и коррекционных центров. В отличие от большинства стран СНГ, в Казахстане отсутствует системное регулирование и специализированный государственный надзор в данной сфере.

В запросе депутат предложил:

- определить уполномоченный орган либо наделить существующие органы полномочиями по контролю и мониторингу деятельности частных центров;

- внедрить механизмы государственного регулирования, включая лицензирование или уведомительный порядок, минимальные квалификационные требования к специалистам и условия безопасности услуг;

- внести соответствующие изменения в законодательство и определить сроки их реализации.