Депутат: Проект новой Конституции усиливает роль Парламента и права граждан
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутат Мажилиса Никита Шаталов на пленарном заседании Мажилиса Казахстана высказался о предстоящем референдуме по принятию новой Конституции, передает BAQ.KZ.
Депутат подчеркнул, что проект новой Конституции направлен на укрепление демократических институтов, расширение участия граждан в управлении страной и утверждение человека как главной ценности государства.
"Проект новой Конституции усиливает роль парламента и представительных институтов, закрепляет современные механизмы сдержек и противовесов, расширяет участие граждан в принятии решений. Человек становится во главу угла, государство будет должно ориентироваться на гражданина, а не наоборот.
Конституция – это не просто юридический текст. Это рамка, внутри которой развивается общество, государство и экономика.
И в каком-то смысле проект Основного закона, за который мы будем голосовать, – это Конституция поколения независимости. И потому ценности, заложенные в ней, устремлены в будущее. Приоритет развития науки и творчества, свобода мысли, защита прав человека и института семьи, светский статус системы образования", - сказал депутат.
Он подчеркнул, что у нынешнего поколения есть редкая возможность принять участие в формировании Основного закона страны. Также он обратился к молодежи Казахстана с призывом не оставаться в стороне и 15 марта прийти на избирательные участки, чтобы сделать свой выбор, подчеркнув, что будущее государства всегда начинается с решения каждого гражданина.