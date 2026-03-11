Депутат подчеркнул, что проект новой Конституции направлен на укрепление демократических институтов, расширение участия граждан в управлении страной и утверждение человека как главной ценности государства.

"Проект новой Конституции усиливает роль парламента и представительных институтов, закрепляет современные механизмы сдержек и противовесов, расширяет участие граждан в принятии решений. Человек становится во главу угла, государство будет должно ориентироваться на гражданина, а не наоборот.

Конституция – это не просто юридический текст. Это рамка, внутри которой развивается общество, государство и экономика.

И в каком-то смысле проект Основного закона, за который мы будем голосовать, – это Конституция поколения независимости. И потому ценности, заложенные в ней, устремлены в будущее. Приоритет развития науки и творчества, свобода мысли, защита прав человека и института семьи, светский статус системы образования", - сказал депутат.