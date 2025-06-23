Депутат Едиль Жанбыршин раскритиковал концепцию развития водородной энергетики на круглом столе в Мажилисе, передает BAQ.KZ. По мнению мажилисмена, выполнить показатели, предусмотренные в документе, невозможно.

"Министерство энергетики разработало концепцию развития водородной энергетики до 2030 года. Во-первых, она слабо проработана, и выполнить заложенные в ней показатели нереально. Планируется запуск ряда пилотных проектов уже в 2026 году, однако ни экономика, ни промышленность, ни само министерство к этому не готовы. Для производства водорода требуются технологии, которых у нас нет.

Во-вторых, поскольку речь идет о "зеленом" водороде, использовать необходимо возобновляемые источники энергии. В-третьих, даже если мы начнем его производить — где и кем он будет использоваться? Если говорить о транспорте, то в стране нет автомобилей на водородном топливе. Если говорить о промышленности, то отсутствует соответствующая инфраструктура. Ведь водород - это крайне взрывоопасный газ", — отметил Жанбыршин.

Он добавил, что развитие водородной энергетики пока существует только на бумаге, а реальных результатов нет.

"Научные исследования ведутся, но пока всё на уровне пилотных проектов. Крупные инициативы малой мощности и объема пока не реализованы. Проект в Мангистауской области курирует компания Hyrasia One, однако он вызывает множество вопросов — экологических, логистических, экспортных и других. На наш взгляд, во-первых, государству необходима единая политика и последовательность в этом вопросе.

Мы считаем, что ответственным органом должно быть Министерство индустрии и строительства. Во-вторых, следует развивать научные исследования. В-третьих, необходимо заняться подготовкой кадров — для этого требуется разработать стандарты и учебные программы", — добавил депутат.

Напомним, в 2024 году в Казахстане была утверждена Концепция развития водородной энергетики до 2030 года.