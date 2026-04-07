Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин раскритиковал социальные проекты North Caspian Operating Company (оператор месторождения Кашаган), заявив, что значительные средства направляются на благоустройство вместо решения ключевых социальных проблем регионов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, компания действительно реализует проекты в Атырауской и Мангистауской областях, однако их содержание вызывает вопросы.

«У нас что, кроме благоустройства, нет других социальных проблем? Где детские сады? Где школы? Где больницы? Где культурные и спортивные объекты?» — заявил Жанбыршин на заседании комитета.

«Миллиарды уходят не туда»

Депутат отметил, что в Мангистауской области два крупных проекта компании связаны именно с благоустройством — речь идет о развитии прибрежной зоны и улучшении территорий населённых пунктов.

По его мнению, такие проекты не решают системных проблем регионов.

«Миллиарды направляются на благоустройство, тогда как реальные социальные вопросы остаются нерешёнными», — подчеркнул он.

Жанбыршин добавил, что подобные инициативы могут исходить от местных исполнительных органов, однако сама компания также должна формировать собственные приоритеты.

Приоритет — образование и медицина

Депутат призвал пересмотреть подход к социальным инвестициям и сосредоточиться на базовых направлениях.

«Благоустройство нужно ставить на последнее место. В первую очередь необходимо развивать образование, здравоохранение, культуру и спорт», — заявил он.

По его мнению, средства должны направляться на строительство и развитие детских садов, школ, больниц, культурных и спортивных объектов.

Жанбыршин подчеркнул, что такие приоритеты соответствуют конституционным принципам защиты жизни и здоровья граждан, а также развития образования и науки.

Он также отметил, что Глава государства уделяет особое внимание этим сферам, и бизнесу следует учитывать эти ориентиры при реализации социальных проектов.

Ранее сообщалось, что, по данным Министерства энергетики, уровень местного содержания в нефтегазовой отрасли Казахстана достиг 65%.