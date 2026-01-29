В Казахстане стартовало очередное заседание Конституционной комиссии. В ходе обсуждения поправок в Конституцию с развернутым докладом выступил депутат Мажилиса Сергей Пономарев, обозначив ключевые подходы к реформированию системы представительной власти и усилению защиты прав человека, передает BAQ.KZ.

По его словам, идея Курултая имеет глубокие исторические корни и традиционно опирается на принцип общественного авторитета и компетентности.

– Испокон веков на Курултае всегда выбирали самых уважаемых и компетентных людей – тех аксакалов, которые творили законы. И сегодня Курултай в Казахстане должен оставаться высшим органом, осуществляющим законодательную власть, — отметил депутат.

Сергей Пономарев напомнил, что в проекте Конституции четко закреплен статус Курултая как высшего представительного органа страны.

– В пункте 1 статьи 52 прямо говорится: Курултай Республики Казахстан является высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть. Его полномочия начинаются с момента открытия первой сессии и завершаются с началом работы Курултая нового созыва", — подчеркнул он.

Особое внимание депутат уделил расширению демократических механизмов и общественного участия через формирование нового консультативного института – Народного совета.

– Это мост между государством и гражданским обществом. Создание такого института – важный элемент политики справедливого Казахстана, где будет услышан голос народа. Согласно предлагаемой редакции Конституции, Народный совет станет высшим консультативным органом, представляющим интересы граждан. В его состав войдут представители этносов Казахстана, общественных объединений и маслихатов регионов – по 42 человека от каждой группы. Это люди, которые хорошо знают ситуацию на местах и способны формировать взвешенные рекомендации по ключевым вопросам внутренней политики и общественного согласия, — заявил мажилисмен.

Отдельный акцент в выступлении был сделан на защите фундаментальных прав человека, прежде всего – права на жизнь.

– Право на жизнь – высшая ценность и фундамент всей системы прав и свобод. Оно должно быть закреплено как абсолютное и неотъемлемое право каждого человека, – заявил Пономарев.

Он поддержал позицию уполномоченного по правам человека Артура Ластаева и подчеркнул необходимость прямого конституционного запрета смертной казни.

– Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. Смертная казнь должна быть запрещена на уровне Основного закона, — подчеркнул депутат.

По его словам, именно такие решения придают Конституции гуманистический характер, укрепляют доверие общества к государственным институтам и формируют основу справедливого и устойчивого Казахстана.