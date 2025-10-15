На пленарном заседании Мажилиса депутат Юлия Кучинская обратилась к министру внутренних дел Ержану Саденову и представителю Министерства просвещения с вопросом о роли педагогов в воспитательном процессе, который определяется в новом законопроекте о профилактике правонарушений, передаёт BAQ.KZ.

По словам депутата, проект закона вводит понятие воспитания несовершеннолетнего как непрерывного процесса воздействия на ребенка со стороны родителей или других законных представителей, а также работников государственных органов. Однако, как отметила Кучинская, в этой формулировке вовсе не упоминаются педагоги или воспитатели, которые также должны участвовать в воспитании детей.

"При этом в данном понятии не упоминаются педагоги или воспитатели, которые должны принимать активное участие в воспитательном процессе несовершеннолетних. Это закреплено и в законе об образовании, где содержится определение понятия “педагог”", — подчеркнула депутат.

Кучинская также напомнила, что именно Министерство просвещения отвечает за воспитание и развитие детей.

"В этой связи, расскажите пожалуйста, почему педагоги в этой статье не упоминаются наравне с родителями и законными представителями? И если ваше ведомство действительно занимается воспитанием детей, почему педагоги не включены в определение воспитания несовершеннолетнего в данном законопроекте?" — обратилась она к министру внутренних дел и представителям Минпросвещения.

В ответ Ержан Саденов пояснил, что педагоги как воспитатели предусмотрены в другой статье законопроекта.