Роль педагогов предложили закрепить в новом законопроекте о профилактике правонарушений
По словам депутата, в определении воспитания упомянуты родители и госорганы, но не педагоги, которые также должны участвовать в этом процессе.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На пленарном заседании Мажилиса депутат Юлия Кучинская обратилась к министру внутренних дел Ержану Саденову и представителю Министерства просвещения с вопросом о роли педагогов в воспитательном процессе, который определяется в новом законопроекте о профилактике правонарушений, передаёт BAQ.KZ.
По словам депутата, проект закона вводит понятие воспитания несовершеннолетнего как непрерывного процесса воздействия на ребенка со стороны родителей или других законных представителей, а также работников государственных органов. Однако, как отметила Кучинская, в этой формулировке вовсе не упоминаются педагоги или воспитатели, которые также должны участвовать в воспитании детей.
"При этом в данном понятии не упоминаются педагоги или воспитатели, которые должны принимать активное участие в воспитательном процессе несовершеннолетних. Это закреплено и в законе об образовании, где содержится определение понятия “педагог”", — подчеркнула депутат.
Кучинская также напомнила, что именно Министерство просвещения отвечает за воспитание и развитие детей.
"В этой связи, расскажите пожалуйста, почему педагоги в этой статье не упоминаются наравне с родителями и законными представителями? И если ваше ведомство действительно занимается воспитанием детей, почему педагоги не включены в определение воспитания несовершеннолетнего в данном законопроекте?" — обратилась она к министру внутренних дел и представителям Минпросвещения.
В ответ Ержан Саденов пояснил, что педагоги как воспитатели предусмотрены в другой статье законопроекта.
"В принципе, педагог как воспитатель указан в статье 23 настоящего законопроекта. Я понял, что вы имеете в виду глоссарий — можно будет рассмотреть и включить это определение в первую статью. Это действительно очень правильный вопрос, и мы, вероятно, обсудим его в рабочей группе", — сказал Саденов.
Самое читаемое