В кулуарах Мажилиса депутат Мурат Абенов рассказал о давлении, которое, по его словам, оказывается на рабочую группу, разрабатывающую новый Строительный кодекс, передаёт BAQ.KZ.

Он отметил, что представители строительного бизнеса пытаются сохранить старую систему, где контроль за качеством фактически находился в руках самих застройщиков.

"Лоббисты сейчас очень активно давят, чтобы в новом кодексе всё осталось, как раньше. У застройщика - своя экспертиза, свой технадзор, свои архитекторы. Они сами строят, сами проверяют, и дальше их уже ничего не волнует", — сказал депутат.

По словам Абенова, новые нормы направлены на то, чтобы вернуть государственный контроль и ужесточить ответственность за качество строительства.

"Когда нам говорят, что это удорожает процесс, я отвечаю: а вы хотите жить в доме, который может упасть? Безопасность - прежде всего. На ней нельзя экономить", — подчеркнул он.

Депутат добавил, что повышение гарантийных сроков - это не прихоть, а необходимость.

"На бытовую технику дают 10 лет гарантии, а на дом, который человек покупает в кредит на 20 лет, - всего два года. Мы просто возвращаем всё к разумным пределам. Если это вынудит застройщиков ставить качественные лифты и использовать хорошую арматуру - значит, так и должно быть", — заявил Абенов.

Он также отметил, что все предложения, направленные на усиление контроля и безопасности, встретили сопротивление со стороны строительных компаний. Однако, по словам депутата, рабочая группа намерена довести реформу до конца.