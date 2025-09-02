Тема регулирования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности вновь поднята в парламенте. По словам депутата Сената Марата Кожаева, речь идет о явлении, которое уже стало частью городской жизни, особенно для молодежи, передает BAQ.KZ.

Сенатор подчеркнул, что в разных странах к этому вопросу подходят по-разному: где-то самокаты запрещены полностью, а где-то разрешены при наличии соответствующей инфраструктуры. Казахстан, по его мнению, должен выбрать собственный путь.

"Самокат - это уже явление. Особенно для молодежи он интересен и удобен. Категорически запрещать такие вещи, наверное, непродуктивно. Мы должны искать баланс", - отметил Кожаев в кулуарах парламента.

Марат Кожаев добавил, что ключевым фактором станет развитие инфраструктуры. В Астане, по его словам, уже появляются отдельные дорожки для велосипедов и средств мобильного передвижения, что позволяет снизить конфликтность на улицах и повысить безопасность.

Таким образом, депутат считает, что вопрос требует комплексного подхода: развитие городской среды должно идти в связке с регулированием новых видов транспорта.