В кулуарах Мажилиса депутат Екатерина Смышляева заявила, что смартфоны не должны использоваться на уроках, передаёт BAQ.KZ.

По её словам, ограничения в школе важны, но не менее важно учить детей безопасному и осознанному использованию цифровых технологий.

"Как бы запретить, то есть полный запрет мы можем ограничить на уроке. Я, как мама, за это. Степень вовлеченности ребенка в работу с телефоном ни один педагог не перебьет. Даже если завтра придет Дед Мороз в костюме, ребенок поднимет глаза и опустит обратно", — отметила Екатерина Смышляева.

Она пояснила, что в школе должны быть только сертифицированные и одобренные технические средства, предоставляемые детям в строго регламентированном виде.