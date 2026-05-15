Депутат заявил, что зарплаты в 900 тысяч тенге ему не хватает

Сегодня 2026, 14:11
Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек в кулуарах кабмина высказался о зарплатах депутатов, передает BAQ.KZ.

"Текущая зарплата, ее не может хватать. Почему? Потому что вы, по сути дела, сами посмотрите, 500, 700, 800 тысяч кому хватает для того, чтобы просто-напросто, если у него в семье 5-6 детей, у некоторых наших депутатов по 5-6 детей. Собственно говоря, чтобы ребенка отвезти куда-нибудь - детский сад или на какие-то секции.

А дети, собственно говоря, там уходит просто 300 тысяч. Вот так вот. Учитывая то, что цены на продовольствие повышаются, миллиона - не может хватать.

Например, я около 900 с чем-то получаю, она не может мне лично хватать. Поэтому я попросил супругу тоже, чтобы она работала", - сказал депутат.

Журналисты поинтересовались, могут ли в Казахстане снять мораторий на повышение зарплат депутатов. 

Он ответил, что не может дать точный ответ, поскольку решение по этому вопросу принимает не он. При этом, по его мнению, в нынешней экономической ситуации повышение зарплат депутатов было бы не совсем разумным. Он также считает, что в ближайшие пять лет этот вопрос подниматься не будет.

