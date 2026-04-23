Депутат заявил о массовых нарушениях при распределении жилья сиротам

Депутат Сената Андрей Лукин на планерном заседании заявил о массовых нарушениях при распределении жилья сиротам, передает BAQ.KZ.

В своем депутатском запросе, он отметил, что основные проблемы - на стадии распределения среди очередников.

По его данным, сегодня в очереди состоят более 60,9 тыс. детей-сирот, из которых свыше 43 тысяч уже достигли совершеннолетия, при этом сокращение очереди не прогнозируется. Дополнительно сенатор указал на несоблюдение установленных квот: не менее 70% жилья должно направляться приоритетным категориям, а не менее 20% - непосредственно детям-сиротам, однако эти нормы в большинстве регионов фактически игнорируются.

«Анализ распределения жилья за последние годы показывает значительное отклонение от установленных норм. Из порядка 60 тысяч единиц жилья, предоставленных в Казахстане, детям-сиротам было выделено лишь около 7 тысяч, что составляет 11,8% от предусмотренного объёма. Дополнительно осложняет ситуацию тот факт, что совершеннолетние выпускники детских домов зачастую не получают жильё из-за наличия в очереди ранее поставленных несовершеннолетних сирот. В свою очередь, несовершеннолетние также не могут воспользоваться правом на жильё до достижения совершеннолетия, продолжая проживать в учреждениях. В результате жилые помещения перераспределяются в пользу иных категорий граждан без учёта приоритета детей-сирот», - сказал Андрей Лукин.

На законодательном уровне не урегулированы вопросы приоритетного обеспечения жильём совершеннолетних выпускников детских учреждений. Недостаточной остается цифровизация процессов - от очереди до контроля за распределением жилья. Сенатор считает, что это свидетельствует о слабой правоприменительной практике, формальном подходе ответственных лиц и недостаточном контроле на региональном уровне.

«Предлагаем разработать и утвердить комплексную Дорожную карту по обеспечению жильём детей-сирот. Инициировать внесение изменений в законодательство для закрепления приоритетного права на получение жилья совершеннолетними выпускниками организаций для детей-сирот. Обеспечить интеграцию действующих информационных систем и баз данных, а также установить централизованный контроль за распределением жилья с соблюдением квот и целевого использования. Кроме того, необходимо ввести персональную ответственность должностных лиц за нарушения при распределении жилья и обеспечить прозрачность распределения жилья через открытые цифровые платформы», - предложил сенатор.