Депутат Мажилиса от фракции «Народной партии Казахстана» Магеррам Магеррамов заявил о серьезном росте задолженности по алиментам в стране, которая, по его данным, достигла 18 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

«Согласно данным уполномоченных органов, общая задолженность по исполнительным документам, связанным с алиментами, достигает 18 миллиардов тенге. Считаю важным отметить, что эти 18 млрд, которые совсем не платят, либо не платят более 3 месяцев, но для точного понимания задолженности по алиментам нужно добавить тех, кто платит 1 раз в месяц, либо 1 раз в два месяца, а также тех, кто платит минимум из той суммы, который должен заплатить и получится сумма задолженности в два раза больше», - сказал депутат на пленарном заседании Мажилиса.

Он также обратил внимание, что, несмотря на относительно небольшой процент нуждающихся в алиментах - около 4%, речь идет более чем о 300 тысячах детей.

По словам депутата, во фракцию регулярно поступают обращения от женщин, которые сталкиваются с трудностями при исполнении судебных решений по алиментам.

«Почему женщины вынуждены добиваться того, что уже закреплено решением суда?» - задался вопросом он.

Фракция НПК вновь предложила правительству создать государственный алиментный фонд. Как отметил Магеррамов, такой механизм позволит обеспечить своевременные выплаты детям с последующим взысканием средств с должников.

Он подчеркнул, что речь идет не о поддержке родителей, а о защите прав ребенка.

«Государство обязано защищать детей, если один из родителей уклоняется от своих обязанностей», - заявил депутат.

В качестве источников финансирования фонда предлагается использовать неналоговые поступления, а также средства специального государственного фонда, формируемого за счет возврата незаконно приобретенных активов.