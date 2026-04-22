Депутат Мажилиса от фракции «AMANAT» Тилектес Адамбеков направил депутатский запрос заместителю Премьер-министра – министру цифрового развития и искусственного интеллекта Жаслан Мадиев, заявив о рисках для национальной безопасности в сфере связи.

В обращении депутат напомнил, что срок эксплуатации спутника «KazSat-3» завершается в 2029 году, и подчеркнул необходимость своевременного принятия решений для сохранения орбитально-частотного ресурса Казахстана.

По его мнению, текущий подход правительства содержит ряд критических недоработок. В частности, он указал на риски, связанные с возможным использованием зарубежных систем Starlink и OneWeb в качестве альтернативы отечественным спутникам.

«Зависимость критической инфраструктуры связи от иностранных провайдеров, находящихся вне юрисдикции Казахстана, недопустима в текущей геополитической обстановке», — отметил депутат.

Также он раскритиковал экономическое обоснование проекта, указав, что отказ от внедрения спутникового интернета в новом спутнике был объяснен лишь стоимостью в 153 млрд тенге без детального анализа долгосрочных выгод и затрат.

Кроме того, Адамбеков обратил внимание на существующие барьеры для участия международных компаний в конкурсе на создание спутника «KazSat-3R». По его словам, проведение закупок по стандартным процедурам ограничивает доступ ведущих мировых производителей и создает риск получения технологически устаревших решений.

В связи с этим депутат предложил рассмотреть механизмы допуска мировых лидеров космической отрасли к конкурсу, а также пересмотреть параметры проекта с учетом приоритета национальной безопасности и необходимости автономности стратегических каналов связи.