Депутат заявил об угрозе паводков

Депутат Сената Нурлан Бекенов на пленарном заседании заявил о сохраняющейся угрозе паводков, передает BAQ.KZ.

По его словам, в зоне риска остаются сотни населенных пунктов, а меры защиты не дают устойчивого результата.

Только в одном Астраханском районе Акмолинской области за последние годы подтоплено около 190 домов.

"В Казахстане 1 242 населённых пункта находятся в зоне потенциального подтопления. Астраханский район характеризуется высоким уровнем риска сезонного подтопления. Несмотря на проведённые мероприятия, паводковая ситуация вновь осложняется, а угроза подтопления сохраняется на высоком уровне", - подчеркнул сенатор.

Он также отметил, что, кроме того, в 2026 году во время паводков погиб сотрудник гидропоста, что дополнительно подтверждает уровень риска и опасности таких условий работы.

"Сегодня под угрозой остаются целые населённые пункты Акмолинской области - Старый Колутон, Енбек, станция Колутон. В них проживают сотни людей, и для них паводки не разовая проблема, а ежегодная реальность. Несмотря на уже проведённые работы по расчистке русла реки, этого недостаточно", - сказал он.

Для полноценной защиты разработан масштабный проект стоимостью 5,2 млрд тенге, часть работ уже выполнена, но на завершение проекта денег не хватает.

"Несмотря на выполненные мероприятия, угроза подтопления сохраняется. Для обеспечения полноценной защиты требуется дополнительное финансирование. Для полного завершения проекта необходимо выделить средства в текущем году", - заключил Нурлан Бекенов.

Сенатор настаивает на срочном выделении средств, подчёркивая, что без этого риск новых подтоплений и ущерба для жителей остаётся высоким.