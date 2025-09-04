Сенатор Закиржан Кузиев заявил, что в Казахстане более 13% грузовых вагонов превысили срок службы, но продолжают использоваться благодаря продлению эксплуатации. По его словам, такая практика угрожает транспортной безопасности. Он предложил прекратить продление и стимулировать обновление парка за счёт отечественного вагоностроения, передаёт BAQ.KZ.

"Согласно прогнозам, в 2025–2030 годах подлежат списанию свыше 17 тысяч полувагонов. Однако, вместо своевременного обновления парка продолжается практика продления срока службы устаревших вагонов. Подобный подход создаёт прямую угрозу транспортной безопасности, поскольку установленный заводом-изготовителем срок эксплуатации основан на расчётах, исследованиях", — отметил сенатор.

Кузиев подчеркнул, что до сих пор отсутствует единый механизм технического обследования: продление срока службы осуществляется диагностирующими организациями по индивидуальным решениям и без ответственности за последствия. Это приводит к размыванию ответственности в случае аварий и снижает уровень контроля за безопасностью перевозок.

Депутат также добавил, что отечественные вагоностроительные предприятия обладают необходимыми мощностями для обновления парка. По его словам, это даст импульс развитию машиностроения, металлургии и других смежных отраслей.

В этой связи парламентарий предложил прекратить практику продления эксплуатации вагонов, превысивших нормативный срок, и разработать системные меры по поддержке отечественного вагоностроения, включая стимулирование операторов к обновлению парка за счёт продукции казахстанских производителей.