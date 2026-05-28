До 42% казахстанцев занимаются самолечением из-за соцсетей

Депутат Мажилиса Гульдара Нурым направила депутатский запрос заместителю Премьер-министра — министру культуры и информации Аиде Балаевой в связи с ростом самолечения среди населения, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Поводом для обращения стали многочисленные жалобы врачей и рост влияния социальных сетей на сферу здравоохранения.

Как отметила депутат, интернет сделал медицинскую информацию доступной каждому, однако одновременно возникла серьезная проблема распространения недостоверных советов по лечению.

"Сегодня значительное количество социальных сетей стало площадкой для публичного обсуждения вопросов лечения, обследований и других видов медицинской помощи. Подобная активность подрывает авторитет официальной медицины и формирует у населения стойкое недоверие", - заявила она.

По данным, приведенным в обращении, до 42% граждан хотя бы раз следовали советам о лечении из социальных сетей без обращения к врачу, самостоятельно ставили диагнозы и назначали препараты.

По словам депутата, это приводит к росту побочных реакций, устойчивости к антибиотикам, полипрагмазии и поздней диагностике заболеваний.

Отдельную обеспокоенность вызывает практика, когда фармацевты в аптеках рекомендуют замену препаратов без участия лечащего врача.

"Врач лечит пациента на основе комплекса данных, тогда как фармацевт видит лишь товар", - подчеркнула депутат .

Также Гульдара Нурым заявила о росте числа блогеров без медицинского образования, которые публикуют схемы лечения и назначают рецептурные препараты через социальные сети.

Кроме того, депутат указала на угрозу бесконтрольного распространения БАДов.

"Сегодня в стране сформировался неконтролируемый рынок БАДов, где гражданам под видом лечения продают продукты без доказанной эффективности", - отмечается в обращении.

По словам Нурым, это приводит к запущенным заболеваниям, поздней диагностике и осложнениям, в том числе при онкологических болезнях.

В этой связи депутат предложила создать открытый реестр БАДов с доказательной базой и составом, усилить мониторинг социальных сетей, ограничить агрессивную рекламу подобных продуктов и обеспечить обязательное указание о необходимости очной консультации врача в медицинском контенте.

Также предлагается усилить соблюдение профессиональной медицинской этики, а разбор спорных клинических случаев перенести из публичных блогов в профессиональную среду - экспертные советы, ассоциации и закрытые форумы.