Депутаты смогут запрашивать дополнительные данные при рассмотрении бюджета
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В ходе рассмотрения проекта республиканского бюджета депутаты смогут запрашивать у государственных органов дополнительные сведения. Об этом сообщила на брифинге в Курултае Дания Еспаева, передает корреспондент BAQ.KZ.
Она подчеркнула, что для эффективного участия в обсуждении бюджета депутатам необходимо хорошо знать положения Бюджетного кодекса.
«Сейчас наши депутаты прежде всего опираются на действующие нормативы и положения Бюджетного кодекса. Поэтому перед внесением поправок важно четко понимать, на каких нормах они основываются», — сказала она.
Процедура рассмотрения и принятия бюджета в целом останется прежней. Сначала проект обсудят с профильными министерствами и другими государственными органами.
В ходе обсуждения депутаты смогут задавать вопросы и запрашивать дополнительные данные. Министерства и администраторы бюджетных программ, в свою очередь, будут обязаны предоставить необходимую информацию.
По словам спикера, новый подход позволит депутатам получить более полное представление о формировании и расходовании бюджетных средств. В частности, им представят сведения о государственных органах и субъектах квазигосударственного сектора.
Ожидается, что полученные данные
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