Депутаты смогут запрашивать дополнительные данные при рассмотрении бюджета

В ходе рассмотрения проекта республиканского бюджета депутаты смогут запрашивать у государственных органов дополнительные сведения. Об этом сообщила на брифинге в Курултае Дания Еспаева, передает корреспондент BAQ.KZ.

Она подчеркнула, что для эффективного участия в обсуждении бюджета депутатам необходимо хорошо знать положения Бюджетного кодекса.

«Сейчас наши депутаты прежде всего опираются на действующие нормативы и положения Бюджетного кодекса. Поэтому перед внесением поправок важно четко понимать, на каких нормах они основываются», — сказала она.

Процедура рассмотрения и принятия бюджета в целом останется прежней. Сначала проект обсудят с профильными министерствами и другими государственными органами.

В ходе обсуждения депутаты смогут задавать вопросы и запрашивать дополнительные данные. Министерства и администраторы бюджетных программ, в свою очередь, будут обязаны предоставить необходимую информацию.

По словам спикера, новый подход позволит депутатам получить более полное представление о формировании и расходовании бюджетных средств. В частности, им представят сведения о государственных органах и субъектах квазигосударственного сектора.

Ожидается, что полученные данные