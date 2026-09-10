Депутатам запретят использовать трибуну Курултая для личных поздравлений

Депутаты Курултая не смогут использовать выступления на заседаниях для личных обращений, в том числе поздравлений. Об этом рассказала депутат Снежана Имашева, передает BAQ.KZ.

По ее словам, соответствующее требование закреплено в новом регламенте Курултая.

«Депутат обязан осуществлять депутатскую деятельность, не препятствовать нормальной работе, не использовать выступления на заседаниях Курултая, его рабочих и консультативно-совещательных органов для личных и иных обращений, не связанных с осуществлением депутатских полномочий», — пояснила Смышляева.

Она обратила внимание, что ранее подобного положения в регламенте Мажилиса не было.

«С учетом опыта эта норма сейчас появилась. Ничего личного с трибуны говорить нельзя — только в соответствии с теми полномочиями, которые есть», — подчеркнула депутат.

Соответствующее требование закреплено в подпункте 5 пункта 274 регламента Курултая.