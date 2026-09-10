За нарушение этики депутатов Курултая накажут

За нарушение депутатской этики в Курултае предусмотрят ряд взысканий - от порицания и публичных извинений до удаления с заседаний и лишения однодневной заработной платы. Об этом рассказала депутат Дания Еспаева, передает BAQ.KZ.

По ее словам, нарушением депутатской этики, в частности, будут считаться необоснованные замечания в адрес выступающих.

«Это касается как депутатов, так и других лиц. Если в выступлении депутата будут оскорбления, задевающие честь и достоинство коллег-депутатов или других лиц, это, конечно же, будет считаться нарушением депутатской этики», - сказала Еспаева.

При этом требования к поведению депутатов будут распространяться не только на заседания рабочих групп и Курултая.

Как пояснила Еспаева, депутат должен соответствовать высоким моральным требованиям независимо от того, находится он на рабочем месте или за пределами Курултая.

Отдельные требования предусмотрены при взаимодействии со средствами массовой информации. Депутаты в своих выступлениях и ответах журналистам должны предоставлять проверенные и достоверные сведения.

«Просто говорить о том, что что-то не выполняется, если эти сведения не являются достоверными, - это тоже будет считаться нарушением депутатской этики», - подчеркнула депутат.

Для контроля за соблюдением этих требований в Курултае планируется создать Совет по депутатской этике. Он будет рассматривать обращения.

За нарушение этических норм предусмотрено несколько видов взысканий. В их числе — требование принести публичные извинения.

Кроме того, депутата могут лишить права выступать на одном или трех заседаниях Курултая. Более строгой мерой станет удаление с одного или трех заседаний.

Еще одним видом взыскания станет лишение депутата однодневной заработной платы.