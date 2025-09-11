В Астане под руководством председателя партии "Ауыл" Серика Егізбаева состоялось заседание республиканского партийного актива, на котором обсуждалось Послание Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу страны, передает BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента, руководители и представители всех региональных филиалов партии, активисты и сотрудники Центрального аппарата. Благодаря видеоконференцсвязи к дискуссии присоединились председатели областных и районных структур, что позволило охватить широкий круг участников.

Открывая заседание, Серик Егізбаев подчеркнул значимость Послания как стратегического документа, который задаёт вектор развития государства и определяет ключевые ориентиры для всей политической системы страны. "„Ауыл“ партиясы видит своей главной задачей не только донести содержание Послания до каждого гражданина, особенно сельских жителей, но и активно участвовать в его реализации. Это руководство к действию, которое требует от нас конкретных шагов, направленных на развитие аграрной сферы, инфраструктуры и повышение качества жизни наших соотечественников в сельской местности", — отметил он.

В ходе заседания подробно обсуждались ключевые инициативы Послания, включая переход к однопалатному парламенту, модернизацию агропромышленного комплекса с внедрением современных технологий, развитие сельской инфраструктуры — дорог, водоснабжения, интернета и социальных объектов, а также усиление социальной поддержки жителей отдалённых сёл и малых населённых пунктов.

Депутаты Мажилиса поделились своими мнениями и предложениями по поддержке аграрного сектора, кредитованию сельских предпринимателей, созданию стимулов для молодёжи оставаться в селе, а также повышению доступности образования и медицинских услуг через законодательные инициативы.

Серик Егізбаев подчеркнул, что развитие села должно стать одним из ключевых приоритетов государства: "Только через комплексное решение проблем сельских территорий можно добиться реального роста благосостояния граждан и продовольственной безопасности страны".

Представители региональных филиалов рассказали о текущей ситуации на местах, выделив проблемы нехватки рабочих мест, изношенной инфраструктуры, а также необходимость улучшения медицинского обслуживания и поддержки фермеров. По их словам, инициативы Президента отвечают ожиданиям сельского населения и способны изменить ситуацию в лучшую сторону.

В завершение было решено подготовить план мероприятий по популяризации Послания среди населения — с активной разъяснительной работой, встречами, форумами, семинарами и круглыми столами.

Подводя итог, Серик Егізбаев отметил: "Наш долг — объединить усилия общества, мобилизовать все ресурсы для того, чтобы каждое слово Послания нашло своё практическое воплощение. Мы будем не только поддерживать инициативы Президента, но и предлагать собственные проекты и решения, чтобы жизнь наших граждан становилась лучше". Он также пообещал вести активную работу во всех направлениях — от законов в Парламенте до конкретных проектов в регионах.