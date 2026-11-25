Депутаты Курултая выступили с обращением к казахстанцам в преддверии 35-летия Независимости страны, передает BAQ.KZ.

Обращение от имени всех депутатских фракций зачитал Дихан Камзабекулы.

– В начале года Президент подчеркнул значимость этой исторической даты, отметив, что она знаменует переход к новому этапу развития страны. Мы должны сообща и неустанно трудиться ради нашего настоящего и будущего. Необходимо, чтобы 35-летие Независимости стало ответственным этапом, на котором мы определим дальнейшие перспективы развития и конкретные цели, – говорится в обращении.

Депутаты также привели ряд экономических и социальных показателей за последние семь лет.

Согласно озвученным данным, за этот период объём валового внутреннего продукта Казахстана вырос примерно в 2,5 раза и достиг 398 млрд долларов. В стране запустили 625 новых предприятий, а объём производства сельскохозяйственной продукции увеличился на 24%.

Кроме того, на реализацию социальных проектов направили более триллиона тенге из возвращённых государству незаконно выведенных активов.

За последние семь лет в Казахстане построили более 1 300 школ, 1 483 детских сада, 1 253 медицинских учреждения и 536 объектов спорта и культуры.

Особое внимание в обращении депутаты уделили проекту «Народное строительство», о котором Президент объявил в своём Послании.

– Именно сегодня нам необходимо сплотиться и конкретными делами поддержать народную инициативу Президента «Строительство и ещё раз строительство!». Это почётная обязанность каждого из нас. Этот масштабный проект можно назвать одной из значимых инициатив, приуроченных к 35-летию Независимости, – говорится в обращении.

В рамках проекта планируется построить сотни социальных и тысячи инфраструктурных объектов в сельских населённых пунктах.

Депутаты выразили надежду, что реализация инициативы станет примером для будущих поколений, и пожелали казахстанцам единства и благополучия.