Комитет по социально-культурному развитию Курултая провел выездное заседание на площадке международного технопарка IT-стартапов Astana Hub. Тема встречи – «Ассистивные технологии для самостоятельной жизни людей с инвалидностью: от отечественных прототипов до производства. Протезирование, ортезирование, реабилитация и профессиональная подготовка».

Заседание провела депутат Захира Бегалиева, которая выступила с докладом по рассматриваемой теме. Также были заслушаны выступления представителей государственных органов и экспертов, состоялось обсуждение вопросов участников.

– Цель сегодняшнего заседания – внедрение отечественных ассистивных технологий в производство и создание условий для самостоятельной жизни людей с инвалидностью. По состоянию на 1 октября 2026 года в стране зарегистрировано более 762,4 тыс. человек с инвалидностью. План по обеспечению средствами реабилитации выполнен на 80,6%, а по оказанию протезно-ортопедической помощи – на 66,1%. В этой связи предложено совершенствовать законодательство, разработать единую дорожную карту по тестированию разработок и внедрению их в производство, укреплять связь науки и производства. Также отмечена необходимость привлечения людей с инвалидностью к тестированию и создания площадки для координации работы в этом направлении, – отметила депутат.

На площадке Astana Hub депутаты и гости ознакомились с 14 инновационными проектами, разработанными отечественными стартапами и производителями. Среди них – платформа InclusiveTalk, обеспечивающая субтитрирование в режиме реального времени для студентов с нарушениями слуха; интеллектуальная насадка на трость Auspex, помогающая людям с нарушениями зрения обнаруживать препятствия.

Также были представлены экзоскелеты Tenzo и Orken для реабилитации конечностей после инсульта и при детском церебральном параличе, вертикализатор-тренажер Fenix Recovery, нейроигровые реабилитационные системы MoveUp, NerVR, Orchid и Samga, защитный браслет Unlimited, устройство xTralist для измерения уровня глюкозы без прокалывания кожи, система дистанционного мониторинга ReHub и протезы Ottobock.

По словам депутата, необходимо системно организовать весь процесс – от разработки ассистивных технологий до их производства, внедрения в практику и последующего обслуживания.

В этой связи на заседании рассмотрели предложения по трем ключевым направлениям: совершенствование правового регулирования, формирование единой дорожной карты по внедрению отечественных разработок в производство и укрепление взаимодействия науки и производства. В частности, обсуждались вопросы внесения изменений в законодательство, уточнения порядка тестирования и регистрации разработок, а также развития сотрудничества между научными организациями, производителями и конечными пользователями.

По итогам встречи приняты рекомендации государственным органам по разработке пакета законодательных поправок и подготовке межведомственной дорожной карты.