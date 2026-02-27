Бюро Мажилиса под председательством Спикера Палаты Ерлана Кошанова определило проект повестки предстоящего пленарного заседания, передает BAQ.KZ.

Депутатам предлагается рассмотреть законопроекты о ратификации ряда международных соглашений. В их числе - Рамочное соглашение о партнерстве между Правительством Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития, Международной Финансовой Корпорацией и Многосторонним Агентством Гарантии Инвестиций, направленное на расширение сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию и росту страны. Реализация Проекта позволит укрепить долгосрочное партнерство с указанными международными финансовыми институтами и обеспечить дополнительную поддержку устойчивого развития.

Кроме того, в проект повестки включены протоколы о внесении изменений в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и от 7 октября 2002 года. Поправки предусматривают включение судебных приказов о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в перечень судебных актов, подлежащих признанию и принудительному исполнению на территориях договаривающихся сторон. Данные нормы направлены на усиление защиты прав и интересов детей.

Депутатам предстоит также определить сроки подготовки заключений по новым законопроектам «О частной детективной деятельности» и о ратификации Протокола с поправками в Договор государств - участников СНГ о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года.