После выступления Президента Касым‑Жомарта Токаева с Посланием депутаты высказались о ключевых направлениях будущей политики, передает BAQ.KZ.

Депутат Евгений Больгерт обратил внимание на роль технологий.

"Сегодня красной нитью через фактически все послание проходила тематика цифровизации и внедрения искусственного интеллекта во все сферы нашей жизни. Это коснулось и отраслевой тематики, тема внедрения новых технологий, основанных на ИИ. Она коснется абсолютно всех сфер, начиная от отрасли сельского хозяйства , тематики, которая связана с развитием редкоземельных металлов. Геологоразведка получит дальнейшую оцифровку, то есть это делается для того, чтобы в нашей системе государственного управления повышалась эффективность, накапливались данные, которые можно анализировать и исходя из верифицированных цифр выстраивать дальнейшую стратегию развития как отраслей, так и социального сектора", - отметил он.

Также свою оценку дал депутат Закиржан Кузиев, подчеркнув важность нового подхода к субсидированию:

"Сегодня мы многое услышали в Послании главы государства, именно об аграрной технологии. Вы сегодня слышали о том, что сегодня переведено именно субсидирование на единую платформу, что сегодня уже субсидирование единое. Вот, к примеру, "Казагро". Сельское хозяйство, кредит, который субсидируется 5% ставкой. Это очень большое достижение. И я думаю, что те проблемы, которые были ранее по субсидиям, они таким образом будут решаться", - сказал мажилисмен.

Таким образом, парламентарии выражают поддержку цифровому курсу Президента и считают, что новые технологии и реформы, особенно в агросекторе и управлении, могут стать катализатором эффективного развития страны.