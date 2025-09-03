На пленарном заседании Мажилиса депутат Болатбек Нажметдинулы обратился к министру внутренних дел Ержану Саденову с вопросом об ужесточении ответственности за сокрытие второго гражданства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Конституция Казахстана прямо запрещает двойное гражданство. Однако на практике мы видим, что многие граждане скрывают наличие второго паспорта, продолжая пользоваться всеми правами и преференциями нашей страны. Даже при выявлении фактов ответственность ограничивается лишь штрафом в размере около 690 тысяч тенге", – отметил депутат.

По словам Нажметдинулы, наличие пробелов в законодательстве позволяет таким лицам беспрепятственно покидать территорию страны и уходить от следствия, так как экстрадиция из ряда государств невозможна.

"Кто скрывает второе гражданство? Уже не казахстанец. Он не думает о будущем страны, использует права, но не исполняет обязанности. Это временный резидент с чемоданным мышлением. Поэтому я буду инициировать поправки по ужесточению наказания – вплоть до уголовной ответственности", – заявил депутат.

Министр внутренних дел Ержан Саденов, отвечая на вопрос, отметил, что МВД готово к обсуждению этой инициативы.