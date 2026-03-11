Сегодня в Астане состоится пленарное заседание Мажилиса, на котором депутаты рассмотрят проект ратификации Соглашения о стратегическом партнёрстве в области производства и передачи зелёной энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном, передает BAQ.KZ.

На рассмотрение также выносятся проекты ратификации Договора о союзнических отношениях с Таджикистаном и Соглашения о взаимодействии государств-участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки.

Кроме того, депутаты ожидают принятия в работу нового законопроекта о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Катара о сотрудничестве в борьбе с преступностью.