Депутаты поддержали проект закона о статусе Астаны: что изменится

Депутаты Парламента одобрили в первом чтении проект Конституционного закона "О статусе столицы Республики Казахстан", передает BAQ.KZ.

Совместная комиссия

В состав совместной комиссии палат Парламента по законопроекту от Мажилиса вошли депутаты Нуртай Сабильянов, Мархабат Жайымбетов, Болатбек Нажметдинұлы и Нурсултан Байтилесов, от Сената – Суиндик Алдашев, Евгений Больгерт, Талгат Жунусов и Сагындык Лукпанов.

Председателем комиссии избран Нуртай Сабильянов.

На совместном заседании Парламента законопроект представил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков.

О чем законопроект

Проект закона уточняет полномочия маслихата и акимата столицы. Они будут отвечать за архитектуру, градостроительство, дороги, соцзащиту, экологию, туризм и коммунальную собственность.

Также документ регулирует пригородную и лесопарковую зоны столицы, защищает их экологическое состояние и устанавливает единый дизайн-код для зданий, дорог, рекламы и благоустройства.

Для этого создадут Архитектурно-градостроительный совет.

Закон поможет укрепить статус столицы как политического, административного и экономического центра страны.