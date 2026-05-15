Депутаты поддержали проект закона о статусе Астаны: что изменится
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутаты Парламента одобрили в первом чтении проект Конституционного закона "О статусе столицы Республики Казахстан", передает BAQ.KZ.
Совместная комиссия
В состав совместной комиссии палат Парламента по законопроекту от Мажилиса вошли депутаты Нуртай Сабильянов, Мархабат Жайымбетов, Болатбек Нажметдинұлы и Нурсултан Байтилесов, от Сената – Суиндик Алдашев, Евгений Больгерт, Талгат Жунусов и Сагындык Лукпанов.
Председателем комиссии избран Нуртай Сабильянов.
На совместном заседании Парламента законопроект представил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков.
О чем законопроект
Проект закона уточняет полномочия маслихата и акимата столицы. Они будут отвечать за архитектуру, градостроительство, дороги, соцзащиту, экологию, туризм и коммунальную собственность.
Также документ регулирует пригородную и лесопарковую зоны столицы, защищает их экологическое состояние и устанавливает единый дизайн-код для зданий, дорог, рекламы и благоустройства.
Для этого создадут Архитектурно-градостроительный совет.
Закон поможет укрепить статус столицы как политического, административного и экономического центра страны.
Самое читаемое
- "Подаем иск в суд Астаны": вернутся ли камеры "Сергек" на улицы Костаная?
- Первая леди Турции открыла экологическую лабораторию в Казахстане
- Экспорт падает, импорт растет: как меняется торговля Казахстана с Россией
- Мигранты из Центральной Азии устроили массовую драку в России
- Акимат против дачников: скандал из-за газа набирает обороты в Костанае