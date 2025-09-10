В Мажилисе разгорелась дискуссия о судьбе земель, возвращённых государству в рамках проекта "Жер Аманаты". Депутат Ерлан Саиров в запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова заявил, что миллионы гектаров возвращенных земель лежат мёртвым грузом, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как отметил Саиров, с 2022 года благодаря проекту "Жер Аманаты" в госсобственность вернули более 13,5 миллионов гектаров сельхозугодий. Но акиматы перераспределили меньше половины – всего около 6 миллионов гектаров. В результате 7,5 миллионов гектаров продолжают простаивать.

Картина усугубляется тем, что более 82,9 миллионов гектаров земельного запаса используются неэффективно, а свыше 29 миллионов гектаров находятся в состоянии деградации, из них 3 миллиона гектаров подвержены засолению.

"В Казахстане отсутствует централизованная информационная система, аккумулирующая данные о деградации и пригодности земель для углеродного земледелия. Это напрямую влияет на продовольственную безопасность инвестиционную привлекательность и занятость на селе", – подчеркнул Саиров.

Депутат потребовал от правительства: