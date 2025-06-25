Депутат Ажар Сагандыкова направила депутатский запрос министру просвещения РК Гани Бейсембаеву с требованием системных реформ в сфере дошкольного образования. По её словам, несмотря на признание важности раннего детского развития, эта сфера остаётся недооценённой и нерегулируемой должным образом, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как отмечается в обращении, охват детей дошкольным воспитанием по-прежнему крайне низкий. По данным Бюро нацстатистики за 2023 год, всего 36,6% городских и 47,8% сельских детей посещают детские сады. Самые низкие показатели в крупнейших мегаполисах: в Астане – 29,1%, в Алматы – 30%, в Шымкенте – 32,9%. Даже в регионах с самым высоким охватом каждый второй ребёнок остаётся вне системы дошкольного воспитания.

"И вопрос не только в отсутствии мест в дошкольных организациях, но и растущего недоверия к педагогам", – указала депутат.

Особое беспокойство вызывает ситуация с детьми с особыми потребностями: такие дети зачастую исключены из системы дошкольного образования из-за неподготовленности инфраструктуры и персонала.

Сагандыкова подчеркнула, что главная проблема – отсутствие отдельного закона о дошкольном воспитании и развитии. Сейчас эта сфера регулируется как часть общего закона "Об образовании", что, по её мнению, снижает её значимость и не учитывает специфику раннего возраста. Между тем, в ряде стран, таких как Финляндия и Япония, такие законы уже действуют.

В запросе также говорится о необходимости:

внедрения обязательных стандартов качества дошкольных программ и инклюзии,

поддержки семейных и альтернативных форм детсадов,

повышения зарплат и социальных гарантий для воспитателей,

создания службы психологической поддержки персонала,

реформирования норм питания.

Так, например, в казахстанских детских садах допустимая норма сахара – 45 грамм в день, тогда как ВОЗ рекомендует не более 19-24 г. Депутаты предлагают отказаться от "минимумов" и ввести "максимумы" по сахару, соли и мясной продукции.

"До 40% детей из социально уязвимых семей приходят в первый класс без базовых когнитивных и эмоциональных навыков. Это создаёт неравенство уже в начальной школе", – говорится в запросе со ссылкой на данные ЮНИСЕФ.

Ажар Сагандыкова предлагает провести анализ действующего законодательства, пересмотреть стандарты качества и разработать отдельный закон о дошкольном воспитании.