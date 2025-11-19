На пленарном заседании Мажилиса 19 ноября депутаты обсудили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников", передаёт BAQ.KZ.

Как отметил депутат Ерлан Саиров, проект закона инициирован парламентариями в целях совершенствования национального законодательства в части защиты прав работников и повышения эффективности системы управления охраной труда.

Законопроект предусматривает изменения в Трудовой кодекс и Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения". В частности, предлагается:

• включить в коллективный договор норму о допустимом соотношении между максимальной и минимальной заработной платой по профессии или должности;

• предусмотреть участие посредника в работе согласительной комиссии при трудовых спорах;

• запретить заключение гражданско-правового договора с физическим лицом, если в нём присутствует хотя бы один признак трудовой деятельности.

В Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" планируется внести полномочия по утверждению правил определения степени тяжести производственной травмы.