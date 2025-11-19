  • 19 Ноября, 12:42

Депутаты предлагают новые меры для защиты работников и контроля производственных травм

Какие поправки предлагают депутаты?

Фото: ortcom.kz

На пленарном заседании Мажилиса 19 ноября депутаты обсудили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников", передаёт BAQ.KZ.

Как отметил депутат Ерлан Саиров, проект закона инициирован парламентариями в целях совершенствования национального законодательства в части защиты прав работников и повышения эффективности системы управления охраной труда.

Законопроект предусматривает изменения в Трудовой кодекс и Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения". В частности, предлагается:
 • включить в коллективный договор норму о допустимом соотношении между максимальной и минимальной заработной платой по профессии или должности;
 • предусмотреть участие посредника в работе согласительной комиссии при трудовых спорах;
 • запретить заключение гражданско-правового договора с физическим лицом, если в нём присутствует хотя бы один признак трудовой деятельности.

В Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" планируется внести полномочия по утверждению правил определения степени тяжести производственной травмы.

"Работа над законопроектом продолжается. На заседаниях рабочей группы его положения обсуждались с депутатами и уполномоченными государственными органами. На сегодняшний день все комитеты Мажилиса предоставили положительные заключения по проекту закона. Проведено 14 заседаний рабочей группы и расширенное заседание Комитета. Учитывая вышеизложенное, прошу Вас одобрить рассматриваемый законопроект в первом чтении", — подчеркнул депутат Ерлан Саиров.

