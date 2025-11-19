В парламенте вновь подняли вопрос о работодателях, оформляющих сотрудников через договоры гражданско-правового характера вместо полноценного трудового договора, передаёт BAQ.KZ.

Депутаты заявили, что существующие механизмы доказательства нарушений прав работников остаются недостаточными, а часть случаев годами остаётся в тени. Автор законопроекта Асхат Аймагамбетов подтвердил необходимость усиления контроля и согласился проработать предложения ко второму чтению.

Во время обсуждения депутат Мурат Абенов подчеркнул, что проблемы касаются "тысяч граждан", которые ежедневно выполняют трудовые функции, но формально числятся исполнителями разовых услуг. Он отметил, что многие работодатели злоупотребляют пробелами в законодательстве, а сами работники фактически лишены возможности доказать факт трудовых отношений.

"Многие работодатели злоупотребляют. Когда-то внесли изменения в Трудовой кодекс - понятно, что аллегорхические группы под себя сделали. Абудаби Плаза, 1200 человек, каждый день приходят на работу больше года, но их трудовые отношения не были зарегистрированы. Люди начали протестовать, я с ними встречался", — отметил Абенов.

Также депутат заявил, что предложенные министерством инструменты остаются недостаточными и создают почву для избирательного подхода.

"Почему мы министерству труда эту функцию даем, а они кого-то накажут, кого-то не накажут?.. Они 2–3 года работают по временным трудовым отношениям, а Министерство труда через 3 года выйдет и скажет: ну ладно, хорошо, ты дальше так не делай", — сказал он.

Во время своего выступления предложил подключить налоговые органы, чтобы автоматически выявлять повторяющиеся выплаты и случаи длительного оформления по ГПХ.

"Если в течение года одна и та же зарплата идет, все надо выявлять и сразу наказывать", — заявил Абенов.

Автор законопроекта по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников Асхат Аймагамбетов согласился, что проблема требует более детальной проработки, и указал на необходимость цифровизации процессов.

"Абсолютно с вами согласен. Сейчас все это в тени. Поэтому мы предусматриваем цифровизацию этих отношений, интеграцию с налоговым комитетом и банками.Сегодня ГПХ предполагает разовые услуги, а не ежедневную трудовую деятельность. Это не может продолжаться год, когда человек каждый день приходит на работу и выполняет трудовую функцию. Это всё в 27 статье указано как индикаторы трудовых отношений", — пояснил он.

Он также подчеркнул, что министерство готово рассмотреть дополнительные предложения.