В Мажилисе рассматривается законопроект "О республиканском бюджете на 2026–2028 годы". Депутаты предлагают повысить минимальную зарплату в стране, передаёт BAQ.KZ.

"В связи с принятием новой методики определения минимальной заработной платы, разработанной с учетом рекомендаций Международной организации труда, Комитет по социально-культурному развитию считает необходимым пересмотреть размер минимальной заработной платы в сторону увеличения с 85 000 тенге до 110 000 тенге", — говорится в заключении Комитета Мажилиса.

Вице-министр финансов Ержан Биржановв кулуарах Мажилиса сообщил , что в действующем проекте бюджета на повышение МЗП деньги из бюджета не заложены.