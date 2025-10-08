Депутаты предложили ограничить продажу вредных продуктов детям
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутат Мажилиса Нурсултан Байтилесов на пленарном заседании озвучил депутатский запрос заместителю Премьер-министра – министру национальной экономики Серикe Жумангарину по вопросу борьбы с ростом потребления ультраобработанных пищевых продуктов среди детей, передает BAQ.KZ.
По данным депутатов, в Казахстане наблюдается тревожная тенденция: растёт число детей с ожирением. В 2024 году диагноз впервые был поставлен 9 122 гражданам, из которых 27% — дети до 14 лет. Исследования Национального центра общественного здравоохранения показывают, что почти каждый пятый ребёнок в стране имеет избыточную массу тела. Основной причиной эксперты называют несбалансированное питание и низкий уровень физической активности.
"Особую тревогу вызывает широкая и неконтролируемая доступность ультраобработанных продуктов (UPFs), содержащих рафинированный сахар, соль, трансжиры, ароматизаторы и усилители вкуса.
При низкой стоимости и высокой доступности эти продукты создают вкусовую зависимость, провоцируют развитие хронических заболеваний и при этом не несут пищевой ценности. Продукты свободно продаются в школьных буфетах, магазинах рядом с учебными заведениями, через вендинговые автоматы и онлайн-доставку.
При этом эффективная система регулирования в этой сфере практически отсутствует.
Дополнительную угрозу представляет агрессивная реклама, особенно в социальных сетях ", - сказал депутат.
В запросе приведён международный опыт:
Чили ввела маркировку и запрет рекламы вредных продуктов для детей;
Великобритания снизила потребление сладких напитков на 30% благодаря "сахарному налогу";
Южная Корея ограничила продажу вредной пищи рядом со школами;
Франция и Финляндия сделали здоровое школьное питание частью государственной политики.
Депутат предложил рассмотреть следующие меры в Казахстане:
Ввести понятную маркировку "вредных" продуктов.
Запретить продажу ультраобработанных продуктов в школах, вендинговых автоматах и буфетах.
Стимулировать производителей здоровой продукции налоговыми льготами и ограничить рекламу вредных продуктов.
Самое читаемое
- После запрета вывода пенсионных на стоматологию казахстанцы потянулись к офтальмологам
- Часть домов в Костанае останется без электричества, тепла и горячей воды 10 октября
- Супермаркеты Казахстана обязали выделять место для товаров местного производства
- Игрок "Кайрата" Азамат Туякбаев заинтересовал лидера английского Чемпионшипа
- Жумангарин и посол России договорились решать проблему скопления грузовиков на границе