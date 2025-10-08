  • 8 Октября, 16:43

Депутаты предложили ограничить продажу вредных продуктов детям

Сегодня, 15:49
АВТОР
pixabay
Сегодня, 15:49
91
Фото: pixabay

Депутат Мажилиса Нурсултан Байтилесов на пленарном заседании озвучил депутатский запрос заместителю Премьер-министра – министру национальной экономики Серикe Жумангарину по вопросу борьбы с ростом потребления ультраобработанных пищевых продуктов среди детей, передает BAQ.KZ.

По данным депутатов, в Казахстане наблюдается тревожная тенденция: растёт число детей с ожирением. В 2024 году диагноз впервые был поставлен 9 122 гражданам, из которых 27% — дети до 14 лет. Исследования Национального центра общественного здравоохранения показывают, что почти каждый пятый ребёнок в стране имеет избыточную массу тела. Основной причиной эксперты называют несбалансированное питание и низкий уровень физической активности.

"Особую тревогу вызывает широкая и неконтролируемая доступность ультраобработанных продуктов (UPFs), содержащих рафинированный сахар, соль, трансжиры, ароматизаторы и усилители вкуса.

При низкой стоимости и высокой доступности эти продукты создают вкусовую зависимость, провоцируют развитие хронических заболеваний и при этом не несут пищевой ценности. Продукты свободно продаются в школьных буфетах, магазинах рядом с учебными заведениями, через вендинговые автоматы и онлайн-доставку.

При этом эффективная система регулирования в этой сфере практически отсутствует.

Дополнительную угрозу представляет агрессивная реклама, особенно в социальных сетях ", - сказал депутат.

 

В запросе приведён международный опыт:

Чили ввела маркировку и запрет рекламы вредных продуктов для детей;

Великобритания снизила потребление сладких напитков на 30% благодаря "сахарному налогу";

Южная Корея ограничила продажу вредной пищи рядом со школами;

Франция и Финляндия сделали здоровое школьное питание частью государственной политики.

 

Депутат предложил рассмотреть следующие меры в Казахстане:

Ввести понятную маркировку "вредных" продуктов.

Запретить продажу ультраобработанных продуктов в школах, вендинговых автоматах и буфетах.

Стимулировать производителей здоровой продукции налоговыми льготами и ограничить рекламу вредных продуктов.

 

