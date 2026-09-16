Отдельную квоту по «Болашаку» предложили ввести для людей с инвалидностью

Депутат Елдос Баялышбаев на пленарном заседании Курултая предложил усовершенствовать систему комплексной поддержки детей с инвалидностью с учетом их индивидуальных способностей и потребностей. Соответствующий депутатский запрос направлен Премьер-Министру Олжасу Бектенову, передает BAQ.KZ.

В запросе депутате привет данные Бюро национальной статистики. На конец 2025 года в Казахстане насчитывалось 120 013 детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Среди них есть дети с сохранным интеллектом и способностью к обучению, но имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата.

«Такие дети способны учиться, заниматься спортом, получать высшее образование и в будущем самостоятельно реализовывать свой потенциал. Однако физические ограничения зачастую становятся барьером не из-за состояния здоровья, а из-за того, что существующая среда и меры поддержки не всегда соответствуют их индивидуальным потребностям», - сказал депутат.

В связи с этим депутат предложил четыре направления работы.

– Первое касается образования и социализации. На базе действующей системы инклюзивного образования предлагается создавать ресурсные классы и специальные программы для детей с сохранным интеллектом. Обучение может проводиться очно, индивидуально или, при необходимости, в онлайн-формате по отдельным предметам.

– Второе предложение предусматривает разработку специальных механизмов участия людей с инвалидностью, обладающих высоким образовательным потенциалом, в программе «Болашак». В частности, предлагается рассмотреть возможность выделения для них отдельной квоты.

– Третья инициатива связана со спортом. Депутаты предлагают компенсировать от 70 до 100% стоимости занятий детей с инвалидностью в доступных бассейнах, спортивных секциях, фитнес-центрах и других объектах, расположенных рядом с местом их проживания. Ожидается, что такая мера будет способствовать укреплению здоровья и социализации детей.

– Четвертое направление касается инноваций. Предлагается проводить ежегодный конкурс среди людей с инвалидностью и их родителей на разработку ортопедических устройств, адаптивной мебели, реабилитационного и спортивного оборудования.

В качестве пилотного проекта депутат считает необходимым предусмотреть гранты, покрывающие полный цикл разработки - от создания прототипа до вывода готового продукта на рынок.