В Комитете по аграрным вопросам Мажилиса под председательством Серика Егизбаева состоялось тематическое заседание, посвящённое проблемам транспортировки зерна, передает BAQ.KZ.

Как отметил Серик Егизбаев, при ожидаемом высоком урожае текущего года крайне важно сохранить стабильность логистики и не допустить простоев на границах, потери экспортных рынков и роста затрат для аграриев.

По данным вице-министра транспорта Жанибека Тайжанова, за прошлый маркетинговый год объём перевозок зерна увеличился на 45%, превысив 13,3 млн тонн. Он заверил, что подвижной состав и инфраструктура готовы к новым нагрузкам.

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы сообщил, что экспорт зерна и муки достиг 10,2 млн тонн, что стало рекордом, и подчеркнул эффективность введённых экспортных субсидий.

Однако, как сообщили представители КТЖ, тарифы магистральной сети будут ежегодно повышаться на 24% до 2026 года, так как текущие ставки в два раза ниже себестоимости. Депутаты выразили обеспокоенность, что это может создать риски для экспорта зерновых, масличных культур и удобрений.

Мажилисмены также подняли вопросы обновления вагонов-зерновозов, модернизации инфраструктуры и мер по предотвращению логистических сбоев в период уборки урожая. По итогам заседания будут подготовлены рекомендации и направлены в Правительство.