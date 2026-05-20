Депутаты приняли поправки по выборам и административному устройству

Депутаты Парламента приняли во втором чтении Конституционный закон "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" и Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам приведения их в соответствие с Конституцией Республики Казахстан, совершенствования законодательства Республики Казахстан о выборах и прокуратуре", передает BAQ.KZ.

Согласно закону "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", документ определяет виды административно-территориальных единиц, включая области, районы, города и сёла, а также полномочия государственных органов в этой сфере.

Закон вводит более чёткие правовые критерии для рассмотрения вопросов, связанных с административно-территориальными единицами. Решения будут приниматься на основе показателей социально-экономического развития за определённый период.

Также с учётом цифровизации закрепляются нормы по учёту и регистрации административно-территориальных единиц и их границ в информационной системе "Адресный регистр".

Принятие этих норм на уровне Конституционного закона укрепляет стабильность территориальной организации Казахстана и создаёт правовую основу для работы органов государственного управления.

Согласно второму закону, поправки уточняют работу избирательных комиссий, порядок повторного голосования и правила выдвижения кандидатов.

Также регулируется предвыборная агитация в интернете, запрещается финансирование вне избирательных фондов и съёмка заполненного бюллетеня в день голосования.

Кроме того, расширяются полномочия избиркомов, предусматривается создание участков на вахтовых объектах и предприятиях с непрерывным циклом, а также реализуются отдельные конституционные нормы.