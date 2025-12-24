Депутаты Мажилиса по итогам рассмотрения отчёта Высшей аудиторской палата о результатах государственного аудита эффективности мер поддержки предпринимательства рекомендовали правительству определить единый уполномоченный орган по координации господдержки бизнеса, передает BAQ.KZ.

Как сообщается, по итогам обсуждения отчёта на тему эффективности оказания мер государственной поддержки субъектам частного предпринимательства парламентарии сформировали ряд рекомендаций в адрес правительства и профильных государственных органов. В частности, правительству предложено до 30 января 2026 года разработать и утвердить дорожную карту по устранению выявленных нарушений и системных недостатков, а также принять комплекс мер, направленных на повышение результативности господдержки бизнеса.

Отдельным пунктом рекомендаций стало предложение закрепить единый уполномоченный государственный орган, который будет отвечать за координацию, мониторинг и оценку эффективности всех видов государственной поддержки. Предполагается, что такой орган будет ежегодно представлять расширенный аналитический доклад о состоянии и результатах реализации мер господдержки.

Кроме того, Мажилис рекомендовал обеспечить формирование целостной экосистемы поддержки предпринимательства, создать полный и достоверный единый реестр всех мер господдержки, утвердить единые методологические подходы к оценке их эффективности, а также урегулировать вопросы встречных обязательств получателей бюджетной поддержки.

С учетом замечаний Высшей аудиторской палаты также предложено провести комплексный анализ эффективности деятельности министерств национальной экономики, промышленности и строительства, торговли и интеграции, их подведомственных организаций, а также Национальный управляющий холдинг Байтерек и его дочерних структур в части предоставления мер господдержки предпринимателям и использования бюджетных средств. Одновременно рекомендовано усилить персональную ответственность первых руководителей за результаты этой работы.