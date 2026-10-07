Беспошлинные поставки нефтепродуктов из России сохранят для Казахстана

Курултай принял в двух чтениях закон о ратификации протокола, предусматривающего возобновление действия соглашения между Казахстаном и Россией о торгово-экономическом сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов, передает BAQ.KZ.

Речь идет о соглашении от 9 декабря 2010 года. Протокол предусматривает возобновление его действия и внесение ряда изменений.

Документ сохраняет механизм ежегодного согласования индикативных балансов поставок нефти и нефтепродуктов, обмена информацией между компетентными органами двух стран, а также возможность беспошлинного импорта отдельных нефтепродуктов из России.

Сохранение беспошлинного режима должно снизить расходы при обеспечении внутреннего рынка Казахстана необходимыми видами топлива.

Ожидается, что экономия в 2026 году составит около 30 млрд тенге. Из них:

5,59 млрд тенге – на поставках бензина;

15,75 млрд тенге – дизельного топлива;

8,61 млрд тенге – авиатоплива.

Кроме того, возобновление соглашения создаст международно-правовую основу для дальнейшего взаимодействия Казахстана и России при формировании индикативных балансов поставок нефти и нефтепродуктов.

Ожидается, что механизм поможет обеспечивать потребности внутреннего рынка Казахстана в отдельных видах нефтепродуктов и поддерживать стабильность поставок.

После принятия Курултаем закон должен быть представлен на подпись Президенту. Согласно Конституции, законы вступают в силу после подписания Главой государства.