Беспошлинные поставки нефтепродуктов из России сохранят для Казахстана
Казахстан может сэкономить около 30 млрд тенге на поставках нефтепродуктов из России
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Курултай принял в двух чтениях закон о ратификации протокола, предусматривающего возобновление действия соглашения между Казахстаном и Россией о торгово-экономическом сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов, передает BAQ.KZ.
Речь идет о соглашении от 9 декабря 2010 года. Протокол предусматривает возобновление его действия и внесение ряда изменений.
Документ сохраняет механизм ежегодного согласования индикативных балансов поставок нефти и нефтепродуктов, обмена информацией между компетентными органами двух стран, а также возможность беспошлинного импорта отдельных нефтепродуктов из России.
Сохранение беспошлинного режима должно снизить расходы при обеспечении внутреннего рынка Казахстана необходимыми видами топлива.
Ожидается, что экономия в 2026 году составит около 30 млрд тенге. Из них:
- 5,59 млрд тенге – на поставках бензина;
- 15,75 млрд тенге – дизельного топлива;
- 8,61 млрд тенге – авиатоплива.
Кроме того, возобновление соглашения создаст международно-правовую основу для дальнейшего взаимодействия Казахстана и России при формировании индикативных балансов поставок нефти и нефтепродуктов.
Ожидается, что механизм поможет обеспечивать потребности внутреннего рынка Казахстана в отдельных видах нефтепродуктов и поддерживать стабильность поставок.
После принятия Курултаем закон должен быть представлен на подпись Президенту. Согласно Конституции, законы вступают в силу после подписания Главой государства.
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