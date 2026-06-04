Депутаты Сената одобрили поправки в Налоговый кодекс

В рамках законопроекта предусматриваются изменения, связанные с функционированием однопалатного Парламента – Курултая, а также с созданием Народного совета Казахстана, передает BAQ.KZ.

Кроме того, вносятся редакционные поправки, направленные на совершенствование правовой терминологии, установление приоритетного порядка указания наименований территорий с учетом особого статуса города Астаны.

Закон не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий и не потребует финансовых затрат изгосударственного бюджета, подчеркнули в Сенате.

Кроме того, законопроект включает технические уточнения и унификацию отдельных норм без изменения существа правового регулирования. В частности, предлагается заменить термин "иностранец" на "иностранный гражданин", привести написание слова "тенге" к форме "теңге", а также уточнить порядок указания наименований территорий с приоритетом столицы.