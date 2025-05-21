Депутаты требуют повысить проходной балл для будущих учителей в Казахстане
Депутаты НПК требуют повысить проходной балл для будущих педагогов и пересмотреть критерии отбора.
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Фракция "Народной партии Казахстана" направила депутатский запрос министру науки и высшего образования Саясату Нурбеку с призывом повысить требования к абитуриентам педагогических вузов. Обращение основано на обеспокоенности снижением качества подготовки будущих учителей, передаёт BAQ.KZ.
Как отмечают депутаты, образование — ключ к развитию страны, а педагог — центральная фигура в формировании нации. Однако анализ данных о приёме на образовательные гранты на 2024–2025 учебный год выявил тревожную тенденцию: минимальные баллы по специальностям "Педагогика и психология" и "Дошкольное обучение и воспитание" составили всего 81 и 75 баллов соответственно. При этом, к примеру, на "Юриспруденцию" и "Журналистику" порог поступления начинался с 115 баллов.
"Мы убеждены, что обучаться на будущих педагогов должны в первую очередь те, кто искренне хочет учить и воспитывать детей, а не те, кто выбирает профессию по остаточному принципу — лишь бы получить грант", — говорится в запросе.
Фракция предлагает ввести единый минимальный проходной балл по всем предметам ЕНТ для педагогических специальностей. Это обеспечит более качественный отбор и привлечёт в профессию действительно мотивированных абитуриентов.
Также депутаты выступают за:
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введение механизма распределения лучших выпускников с правом выбора места работы;
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пересмотр подходов к практической подготовке, включая долгосрочные стажировки и наставничество;
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усиление требований к личным качествам абитуриентов: эмпатии, стрессоустойчивости, коммуникабельности.
В качестве примера эффективной системы подготовки педагогов приводятся модели Финляндии и Японии, где действуют строгие критерии отбора и длительная профессиональная адаптация до начала самостоятельной работы.
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