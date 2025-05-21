В Казахстане всё больше жалоб на высокие тарифы на такси, особенно в праздничные дни и при плохой погоде. Депутаты Мажилиса обратились с запросом к первому вице-премьеру Роману Скляру с требованием пересмотреть правила работы цифровых платформ, контролирующих рынок перевозок, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как отмечается в обращении, сегодня комиссии цифровых такси-платформ начинаются с 16%, к которым таксопарки прибавляют ещё 2-4%. По сути, большая часть дохода уходит на комиссии платформ и таксопарков, и говорить о высокой прибыли водителей не приходится.

"Сотни тысяч казахстанских водителей стали крайне зависимыми от цифровых агрегаторов такси. Из каждой оплаченной поездки лишь малая часть остаётся у отечественного водителя, остальное уходит за рубеж. Определённый процент доходов, получаемых от онлайн-сервисов такси, прочно вошедших в нашу повседневную жизнь, уходит за границу", – зачитал текст запроса депутат Мархабат Жайымбетов.

По его словам, отечественные приложения не выдерживают конкуренции: у них нет ни поддержки, ни инфраструктуры. В результате рынок остаётся под контролем зарубежных компаний. Это не только снижает доходы водителей, но и ограничивает выбор потребителей.

"На личных приёмах граждане жалуются на необоснованный рост тарифов на такси, особенно в праздничные дни или при резком изменении погоды. Монопольное положение на рынке позволяет иностранным цифровым платформам бесконтрольно наращивать доходы. Необходимо пересмотреть комиссионную политику в сфере цифровых услуг и усилить защиту национальных интересов – это требование времени. Следует ввести ценовое регулирование размеров комиссии, которую берут крупные агрегаторы. Комиссии такси-платформ необходимо снизить до 3-5%", – заявил Жайымбетов.

Кроме ограничения комиссий, депутаты предлагают разработать цифровую карту страны как ключевую инфраструктуру для развития локальных сервисов. Также поднимается вопрос о регулировании динамического ценообразования на монопольных рынках – такси, авиа- и железнодорожных пассажирских перевозках.

Мархабат Жайымбетов подчеркивает, что иностранные цифровые платформы, не инвестируя в экономику страны и не развивая инфраструктуру, получают десятки миллиардов тенге, включая средства водителей и пассажиров. Подобная ситуация представляет прямую угрозу национальной и экономической безопасности.