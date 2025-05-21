Инициативу запуска долгожданного маршрута "Сарыарқа – Жетысу" депутаты озвучили в своём запросе к министру транспорта Марату Карабаеву, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Сегодня, чтобы попасть в столицу, жители области Жетысу вынуждены сначала ехать в Алматы, теряя деньги, время и подвергая себя риску, особенно зимой. Альтернатива в виде авиаперелетов доступна далеко не всем.

Предлагаемый маршрут "Сарыарқа – Жетысу" пройдёт через десятки населённых пунктов, включая Текели, Уштобе, Матай, Балхаш, Караганду, Бурабай. Он не только соединит густонаселённые районы с Астаной, но и оживит туристические потоки. Ведь поезд пройдёт через такие знаковые локации, как озеро Балхаш и курорт Боровое.

"Ранее данный маршрут не представлялся технически возможным из-за отсутствия железнодорожной ветки Балхаш - Актогай. Однако в настоящее время это препятствие устранено, что делает данный маршрут максимально удобным не только для жителей области Жетісу. Запуск поезда "Сарыарқа – Жетысу" не потребует строительства новой железнодорожной ветки, так как существующая инфраструктура позволяет организовать пассажирское сообщение. Это значительно снизит затраты на реализацию проекта", - сказал депутат Наурыз Сайлаубай.

Он также попросил министра Карабаева рассмотреть возможность формирования и укомплектования состава поезда в городах северных регионов страны, где имеется необходимая техническая база и квалифицированный персонал.