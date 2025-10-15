Минкультуры может не справиться с профилактикой бытового насилия — депутат Мажилиса
При этом в ведомстве признали, что у могут возникнуть трудности с реализацией этой функции.
На пленарном заседании Мажилиса депутат Гулдара Нурым выразила сомнение в целесообразности передачи функции по координации профилактики бытового насилия Министерству культуры и информации в рамках нового законопроекта о профилактике правонарушений, передаёт BAQ.KZ.
"После принятия нового закона о профилактике правонарушений закон “О бытовом насилии” утратит силу. При этом распределение функций государственных органов по вопросам профилактики бытового насилия возложено на правительство. С начала действия нового закона эта функция будет передана Министерству культуры и информации. В связи с этим возникают несколько вопросов. Первый: каким образом Министерство культуры и информации сможет обеспечить координацию государственных органов по вопросам профилактики бытового насилия? Второй: насколько обоснована передача этой функции не Министерству внутренних дел, а именно Министерству культуры?" — обратилась депутат Гулдара Нурым.
На первый вопрос ответил министр внутренних дел Ержан Саденов. Он подчеркнул, что подход к профилактике сохранится, а ответственность будет распределена между различными государственными органами.
"В целом вопросы профилактики всегда координировались соответствующим образом, и это также отражено в данном законопроекте. Каждая государственная структура отвечает за свою сферу в рамках своей компетенции. Министерство внутренних дел также входит в число 13 субъектов профилактики. Сегодня мы действуем через межведомственную комиссию, и именно она будет осуществлять координацию. Однако поскольку речь идет о профилактических мерах, каждая отрасль будет нести ответственность в рамках своей компетенции, но в данном случае уполномоченным органом по закону станет именно это министерство", — пояснил Саденов.
На второй вопрос ответил вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков. Он признал, что у ведомства могут возникнуть трудности с реализацией этой функции.
"Министерство не сможет полностью охватить весь объем работы, поэтому существует риск того, что эта работа не будет организована должным образом. Основная проблема заключается в организационной и ресурсной стороне: Министерство культуры и информации не сможет в полной мере координировать эту работу и не располагает необходимыми возможностями. Поэтому, посоветовавшись с коллегами, мы планируем до второго чтения уточнить и доработать эту норму, чтобы найти эффективное решение", — отметил Искаков.
