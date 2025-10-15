На пленарном заседании Мажилиса депутат Гулдара Нурым выразила сомнение в целесообразности передачи функции по координации профилактики бытового насилия Министерству культуры и информации в рамках нового законопроекта о профилактике правонарушений, передаёт BAQ.KZ.

"После принятия нового закона о профилактике правонарушений закон “О бытовом насилии” утратит силу. При этом распределение функций государственных органов по вопросам профилактики бытового насилия возложено на правительство. С начала действия нового закона эта функция будет передана Министерству культуры и информации. В связи с этим возникают несколько вопросов. Первый: каким образом Министерство культуры и информации сможет обеспечить координацию государственных органов по вопросам профилактики бытового насилия? Второй: насколько обоснована передача этой функции не Министерству внутренних дел, а именно Министерству культуры?" — обратилась депутат Гулдара Нурым.

На первый вопрос ответил министр внутренних дел Ержан Саденов. Он подчеркнул, что подход к профилактике сохранится, а ответственность будет распределена между различными государственными органами.

"В целом вопросы профилактики всегда координировались соответствующим образом, и это также отражено в данном законопроекте. Каждая государственная структура отвечает за свою сферу в рамках своей компетенции. Министерство внутренних дел также входит в число 13 субъектов профилактики. Сегодня мы действуем через межведомственную комиссию, и именно она будет осуществлять координацию. Однако поскольку речь идет о профилактических мерах, каждая отрасль будет нести ответственность в рамках своей компетенции, но в данном случае уполномоченным органом по закону станет именно это министерство", — пояснил Саденов.

На второй вопрос ответил вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков. Он признал, что у ведомства могут возникнуть трудности с реализацией этой функции.