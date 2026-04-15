Депутаты Мажилиса выразили сомнения в эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на отлов и стерилизацию бродячих животных, и потребовали провести проверку.

Депутат Едил Жанбыршин совместно с коллегами направил официальный запрос в Генеральную прокуратуру, КНБ Казахстана и Агентство по финансовому мониторингу.

По данным депутатов, в рамках закона «Об ответственном обращении с животными» на программу ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и возврат) с 2022 по 2026 годы было выделено более 14,9 млрд тенге.

«В настоящее время зарегистрировано 112 пунктов временного содержания животных. Из них 89 - государственных, 23 - частных. Кроме того, функционирует 69 приютов для животных. Из них 4 - государственных, 65 - частных. Все указанные организации имеют право на участие в программе ОСВВ. На реализацию данной программы в период с 2022 по 2026 годы из бюджета выделено в общей сложности 14 914 240 тысяч тенге», – отметил депутат.

При этом, по его словам, частные приюты дополнительно могут привлекать благотворительные средства, спонсорскую помощь и иностранные гранты.

Однако у парламентариев возникли вопросы к эффективности реализации программы.

По информации, распространяемой в социальных сетях, только одному приюту за последние четыре года было выделено около 400 млн тенге. Несмотря на это, численность бродячих собак в населённых пунктах не сокращается.

«В настоящее время рост численности бродячих собак свидетельствует о том, что программа ОСВВ не выполняется на должном уровне, в то время как средства, выделенные на ее реализацию, считаются полностью освоенными», – говорится в депутатском запросе.

В своём видеообращении Едил Жанбыршин также акцентировал внимание на росте числа нападений.

«Теперь вопрос: куда ушли эти выделенные огромные средства? Если деньги были получены и использованы по соответствующей модели, почему количество собак выросло? За 4 года рост составил 13 процентов. Факты оцарапывания и укусов людей увеличились на 28 процентов. Среди них много случаев укусов именно бродячими собаками. В нескольких регионах люди заразились бешенством. Поэтому я и еще 13 депутатов направили наше письмо в Генеральную прокуратуру, Комитет национальной безопасности и Агентство по финансовому мониторингу», – заявил он.

Депутаты настаивают на проведении проверки деятельности приютов и эффективности использования бюджетных средств.