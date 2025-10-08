Мажилис одобрил в первом чтении проект Строительного кодекса и сопутствующие ему поправки по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства, передает BAQ.KZ.

Кодексом впервые внедряется общественный контроль в сфере градостроительства. Согласно его нормам, генеральные планы, планы детальной планировки населённых пунктов и любые изменения в них должны выноситься на обязательное обсуждение с гражданами и общественными организациями.

Это даст возможность населению участвовать в принятии решений, что особенно важно в случае точечной застройки. Представители общественности, граждане и депутаты маслихатов будут участвовать в принятии решений о застройках в соответствии с установленными механизмами, предусмотренными Законом "Об общественном контроле".