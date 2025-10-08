Депутаты в первом чтении приняли Строительный кодекс
Документ внедряет общественный контроль
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мажилис одобрил в первом чтении проект Строительного кодекса и сопутствующие ему поправки по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства, передает BAQ.KZ.
Кодексом впервые внедряется общественный контроль в сфере градостроительства. Согласно его нормам, генеральные планы, планы детальной планировки населённых пунктов и любые изменения в них должны выноситься на обязательное обсуждение с гражданами и общественными организациями.
Это даст возможность населению участвовать в принятии решений, что особенно важно в случае точечной застройки. Представители общественности, граждане и депутаты маслихатов будут участвовать в принятии решений о застройках в соответствии с установленными механизмами, предусмотренными Законом "Об общественном контроле".
Самое читаемое
- После запрета вывода пенсионных на стоматологию казахстанцы потянулись к офтальмологам
- Часть домов в Костанае останется без электричества, тепла и горячей воды 10 октября
- Супермаркеты Казахстана обязали выделять место для товаров местного производства
- Жумангарин и посол России договорились решать проблему скопления грузовиков на границе
- В Семее сгорел маршрутный автобус